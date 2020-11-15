السعودية اليوم / جامعة الملك سعود تنفذ مبادرات عدة في مجال البرامج الأكاديمية لجامعة حفر الباطن



الرياض 29 ربيع الأول 1442 هـ الموافق 15 نوفمبر 2020 م واس

وقع وكيل جامعة الملك سعود للشؤون التعليمية والأكاديمية الدكتور محمد بن صالح النمي، ورئيس جامعة حفر الباطن الدكتور صالح بن مفلح آل صقر، مذكرة تفاهم تهدف إلى تنفيذ جامعة الملك سعود مبادرات في مجال إعداد وتقييم وتحكيم البرامج الأكاديمية لجامعة حفر الباطن، وتبادل أعضاء الهيئة التدريسية، والتعاون في مجال التدريب وتنمية الموارد البشرية.

وأكد وكيل جامعة الملك سعود للشؤون التعليمية والأكاديمية حرص الجامعة في نقل معرفتها لجميع المؤسسات التعليمية، مبينًا أن مذكرة التفاهم ستشمل تقديم الخدمات الاستشارية، والتعاون في إقامة الفعاليات، وتطوير الأعمال وإعداد العروض الفنية والمالية، فيما قال رئيس جامعة حفر الباطن إن الجامعة تحرص خلال فترة سريان مدة هذه المذكرة على تعزيز التعاون مع جامعة الملك سعود بما يلبي مصالحها ويسهم في تحقيق أهدافها الإستراتيجية، مؤكدًا حرص واهتمام جامعة حفر الباطن في الاستفادة من المؤسسات العلمية وتبادل المصالح المشتركة لتحقيق المصلحة العامة وبما يلبي تطلعات الجميع.

ومن جهته قال عميد معهد الملك عبدالله للبحوث والدراسات الاستشارية بجامعة الملك سعود، الدكتور عبدالله بن أحمد الثابت تسخر جامعة الملك سعود قدراتها وإمكانياتها لكل ما فيه مصلحة للوطن والمواطن، بما يحقق تطلعات القيادة الرشيدة ويلبي احتياجات المجتمع وأفراده ومؤسساته. مبينًا أن هذه المذكرة تعد امتدادًا للتعاون القائم بين الجامعتين، وتدعم رؤية المملكة 2030 من خلال تفعيل برامج ومبادرات هذه الرؤية، واستثمار التعليم كجسر منيع وقوي لتحقيق الأهداف وتفعيل المبادرات والابتكارات.

// انتهى//

18:35ت م

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