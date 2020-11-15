شكرا لقرائتكم خبر عن بالارقام.. أسعار الذهب في مصر اليوم الأحد والان مع التفاصيل

الأحد 15 نوفمبر 2020

خالفت أسعار الذهب في مصر، خلال تعاملات اليوم الأحد، توقعات الخبراء في رد فعل مفاجئ على قرار البنك المركزي الأخير.



وكان البنك المركزي المصري قد قرر يوم الخميس الماضي خفض أسعار الفائدة بشكل مفاجئ وخالف توقعات الخبراء.

وعادة ما يزيد الإقبال على شراء الذهب بعد خفض الفائدة حيث يسحب المستهلكون بعض مدخراتهم من البنوك ويتحولون لاكتناز المعدن الأصفر باعتباره ملاذا آمنا لقيمة المدخرات.

ويؤدي الإقبال على شراء الذهب إلى زيادة سعره، وهو الأمر الذي كان متوقعا حدوثه اليوم باعتباره أول أيام العمل الأسبوعية في مصر بعد نهاية عطلة الجمعة والسبت.

لكن أسعار الذهب خالفت التوقعات وبقيت مستقرة على نفس مستوى أسعار الجمعة.

لا يتوقع أن يظل سعر الذهب على حاله في مصر، والأغلب أن يتجه للارتفاع تدريجيا مع تزايد حركة الشراء المتوقعة خلال الساعات القليلة القادمة.

ولا بد من الأخذ في الاعتبار أن اليوم لا يزال عطلة أسبوعية للبورصات العالمية، وبالتالي من المتوقع أن تتحرك الأسعار بداية من الغد.

وينبغي أيضا النظر إلى حالة الأسواق العالمية التي تتأرجح بين القلق من تزايد إصابات كورونا وهو ما يدعم سعر الذهب، وبين الاطمئنان إلى توافر اللقاح وهو ما يؤدي إلى تراجع سعر المعدن الثمين.

ويخضع سعر الذهب في مصر لمعادلة مختلفة قليلا عن المعادلة العالمية، حيث يتحكم الطلب والعرض المحلي في جزء من هوامشها، فضلا عن المصنعية (تكلفة تشكيل الذهب) في القطع الذهبية والمجوهرات المشغولة.

كما يتأثر سعر الذهب في مصر بمستوى سعر الدولار في البنوك، وبسعر الفائدة التي يحددها البنك المركزي.

واستقر متوسط سعر الدولار في مصر مقابل الجنيه المصري اليوم في البنك المركزي المصري عند 15.58 جنيه للشراء و15.68 جنيه للبيع.

وخفض البنك المركزي المصري يوم الخميس الماضي أسعار الفائدة للمرة الثانية على التوالي بـ50 نقطة أساس، ليصبح سعر العائد على كل من الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية عند مستوى 8.25% و9.25 % و8.75% على الترتيب.

سجل سعر جرام الذهب عيار 24 نحو 939.5 جنيه، فيما استقر سعر جرام الذهب عيار 21 (الأكثر رواجا في السوق المصرية) ليسجل 822 جنيها.

وسجل سعر جرام الذهب عيار 18 في مصر 704.5 جنيه.

وسجل سعر جرام الذهب عيار 14 نحو 548 جنيها، وسجل سعر جرام الذهب عيار 12 نحو 469.75 جنيه.

فيما سجل سعر الأوقية (الأونصة) في مصر 1887 دولارا.

وسجل سعر الجنيه الذهب (8 جرامات من عيار 21) في مصر اليوم الأحد 6576 جنيها.