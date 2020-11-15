شكرا لقرائتكم خبر عن يوفر 26 فرصة تمويلية .. "شؤون الأسرة" يطلق آيدياثون تالة المرأة والان نبدء بالتفاصيل
وقررت لجنة المرأة أن يعقد الآيدياثون افتراضيًا حتى التاسع من ديسمبر لمنح فرصة المشاركة للمهتمين من جميع مناطق ومحافظات المملكة، مشيرةً إلى أن المشاركة متاحة للجميع من السيدات والرجال في أي من المسارات التي تشمل: دعم وضع المرأة بعد جائحة كورونا، وصحة المرأة والأسرة، والتقنية والتطبيقات الإلكترونية، والثقافة والفنون، والوعي الحقوقي والقانوني.
ويهدف الآيدياثون إلى تعزيز دور المرأة السعودية، وتحويل الأفكار إلى مشاريع ناشئة، ودعم المشاريع القائمة للتطور والنمو من خلال تزويدهم بالمعرفة والأدوات اللازمة عبر المواد التدريبية، والجلسات الاستشارية المقدمة من شركاء الآيدياثون الإستراتيجيين.
ويحصل الرابحون وعددهم 26 مشتركًا على فرصة الحصول على تمويل مقدم من بنك التنمية الاجتماعية، فيما ستعمل الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة (منشآت) على تزويدهم بالدعم اللازم بعد انتهاء الآيدياثون لتذليل التحديات التي قد تواجههم كرواد أعمال من خلال الجلسات الاستشارية، وبرامج التطوير والدعم الملائمة لمسارات مشاريعهم، ولمعرفة المزيد عن آيدياثون تالة المرأة يرجى زيارة الموقع الإلكتروني: www.ideathontalat.com .
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