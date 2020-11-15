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2020-11-15 فيديو.. الزكاة والدخل تضبط 20 مخالفة ضريبة في القنفذة متابعات الخليج 365 - الرياض نجحت الفرق التفتيشية التابعة لهيئة الزكاة والدخل في ضبط 20 مخالفة ضريبية في محافظة القنفذة. وقالت الهيئة: نواصل جهودنا للتأكد من التزام المنشآت بتطبيق الأنظمة الضريبية، حيث تم ضبط (20) مخالفة ضريبية ضمن الجولات التفتيشية على (60) منشأة في قطاع التجزئة في محافظة القنفذة.



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