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2020-11-15 أب يعنف بناته في مكة ومركز العنف الأسري يتحرك متابعات الخليج 365 - الرياض أكد مركز بلاغات العنف الأسري، التابع لوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، أن فريق وحدة الحماية الأسرية التابع لفرع منطقة مكة المكرمة يباشر حالة تعنيف أب لبناته بعد تداولها عبر مواقع التواصل. وقال المركز: إشارة لما يتم تداوله حول تعنيف أب لبناته، نوضح بأن تم مباشرة الحالة من قبل فريق وحدة الحماية الأسرية التابع لفرع منطقة مكة المكرمة، وجارٍ المتابعة مع الجهات ذات الاختصاص لاتخاذ اللازم وفق نظام الحماية من الإيذاء.



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