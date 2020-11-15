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2020-11-15 الغذاء والدواء : ضبط 185 ألف عبوة تجميلية مغشوشة بالرياض في شقتين سكنيتين متابعات الخليج 365 - الرياض نجحت هيئة الغذاء والدواء بالتعاون مع وزارة التجارة والحملة الأمنية، بالرياض في رصد شقتين سكنيتين تخزنان منتجات تجميلية مخالفة ومنتهية الصلاحية. وأضافت الهيئة أنه تم ضبط أكثر من 185 ألف عبوة وإغلاق المنشأتين وجارٍ استكمال الإجراءات اللازمة.



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