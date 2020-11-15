- 1/7
- 2/7
- 3/7
- 4/7
- 5/7
- 6/7
- 7/7
عقد مدير عام فرع وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد بمنطقة الرياض الشيخ الدكتور أحمد بن عبد الله الفارس، اليوم الأحد، اجتماعًا مع مديري المساجد بالمحافظات التابعة للمنطقة، عبر الاتصال المرئي، في مكتبه بمقر الفرع.
وجرى خلال الاجتماع مناقشة الأعمال والموضوعات المتعلقة بالعمل، وكيفية تطويرها وتحسين الإجراءات بما يخدم قطاع المساجد، وتذليل المعوقات التي قد تواجه سير العمل، وتطبيق الأنظمة والتعليمات والتعاميم على الوجه الأمثل.
وفي نهاية اللقاء استمع "الفارس" إلى مداخلات مديري إدارات الفرع واقتراحاتهم.
وقال الدكتور أحمد الفارس: إن هذا الاجتماع يأتي وفق توجيهات ورؤية وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد الشيخ الدكتور عبداللطيف بن عبد العزيز آل الشيخ، للاهتمام بالأعمال التطويرية للوزارة وفروعها، ومتابعة سير العمل فيها وتحقيق رؤية الوزارة.
15 نوفمبر 2020 - 29 ربيع الأول 1442 06:35 PM
ناقش معهم "عن بعد" إجراءات خدمة قطاع المساجدمدير الشؤون الإسلامية بالرياض يجتمع مع مديري المحافظات
عقد مدير عام فرع وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد بمنطقة الرياض الشيخ الدكتور أحمد بن عبد الله الفارس، اليوم الأحد، اجتماعًا مع مديري المساجد بالمحافظات التابعة للمنطقة، عبر الاتصال المرئي، في مكتبه بمقر الفرع.
وجرى خلال الاجتماع مناقشة الأعمال والموضوعات المتعلقة بالعمل، وكيفية تطويرها وتحسين الإجراءات بما يخدم قطاع المساجد، وتذليل المعوقات التي قد تواجه سير العمل، وتطبيق الأنظمة والتعليمات والتعاميم على الوجه الأمثل.
وفي نهاية اللقاء استمع "الفارس" إلى مداخلات مديري إدارات الفرع واقتراحاتهم.
وقال الدكتور أحمد الفارس: إن هذا الاجتماع يأتي وفق توجيهات ورؤية وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد الشيخ الدكتور عبداللطيف بن عبد العزيز آل الشيخ، للاهتمام بالأعمال التطويرية للوزارة وفروعها، ومتابعة سير العمل فيها وتحقيق رؤية الوزارة.
، مدير الشؤون الإسلامية بالرياض يجتمع مع مديري المحافظات ،
المصدر : الخليج 365
الكلمات الدلائليه السعوديه الان اخبار السعوديه الملك سلمان عاصفه الحزم اليمن حرب اليمن السعوديه اليوم القضايا السعوديه اخبار السعوديه الملك سلمان عاصفه الحزم اليمن حرب اليمن السعوديه اليوم القضايا السعوديه
كانت هذه تفاصيل خبر مدير الشؤون الإسلامية بالرياض يجتمع مع مديري المحافظات لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.