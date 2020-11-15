، مدير الشؤون الإسلامية بالرياض يجتمع مع مديري المحافظات ،

محمد بن مسعود - الدمام - ناقش معهم "عن بعد" إجراءات خدمة قطاع المساجد

عقد مدير عام فرع وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد بمنطقة الرياض الشيخ الدكتور أحمد بن عبد الله الفارس، اليوم الأحد، اجتماعًا مع مديري المساجد بالمحافظات التابعة للمنطقة، عبر الاتصال المرئي، في مكتبه بمقر الفرع.

وجرى خلال الاجتماع مناقشة الأعمال والموضوعات المتعلقة بالعمل، وكيفية تطويرها وتحسين الإجراءات بما يخدم قطاع المساجد، وتذليل المعوقات التي قد تواجه سير العمل، وتطبيق الأنظمة والتعليمات والتعاميم على الوجه الأمثل.

وفي نهاية اللقاء استمع "الفارس" إلى مداخلات مديري إدارات الفرع واقتراحاتهم.

وقال الدكتور أحمد الفارس: إن هذا الاجتماع يأتي وفق توجيهات ورؤية وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد الشيخ الدكتور عبداللطيف بن عبد العزيز آل الشيخ، للاهتمام بالأعمال التطويرية للوزارة وفروعها، ومتابعة سير العمل فيها وتحقيق رؤية الوزارة.