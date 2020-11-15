- 1/7
- 2/7
- 3/7
- 4/7
- 5/7
- 6/7
- 7/7
سجلت منطقة حائل، اليوم، 6 حالات إيجابية بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) جميعها في مدينة حائل. دون تسجيل وفيات.
وشهدت تسجيل 23 حالة تعافٍ جديدة؛ منها 20 حالة في مدينة حائل، وحالتان في محافظة الحائط، وحالة واحدة في محافظة موقق.
وبحسب "إنفوجرافيك" نشره عبدالعزيز الطهيمي، فقد ارتفعت نسبة حالات التعافي إلى 95.8%، وانخفضت نسبة الحالات النشطة إلى 2.7%، وبلغت نسبة الوفيات 1.53%، وبلغ عدد الحالات الحرجة التي تتلقى العلاج اللازم في مستشفيات المنطقة 21 حالة.
فيروس كورونا الجديد
15 نوفمبر 2020 - 29 ربيع الأول 1442 06:23 PM
سجّلت اليوم 6 حالات إيجابية ولا وفياتجرافيك.. ارتفاع نسبة حالات التعافي من فيروس كورونا بحائل إلى 95.8%
سجلت منطقة حائل، اليوم، 6 حالات إيجابية بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) جميعها في مدينة حائل. دون تسجيل وفيات.
وشهدت تسجيل 23 حالة تعافٍ جديدة؛ منها 20 حالة في مدينة حائل، وحالتان في محافظة الحائط، وحالة واحدة في محافظة موقق.
وبحسب "إنفوجرافيك" نشره عبدالعزيز الطهيمي، فقد ارتفعت نسبة حالات التعافي إلى 95.8%، وانخفضت نسبة الحالات النشطة إلى 2.7%، وبلغت نسبة الوفيات 1.53%، وبلغ عدد الحالات الحرجة التي تتلقى العلاج اللازم في مستشفيات المنطقة 21 حالة.
، جرافيك.. ارتفاع نسبة حالات التعافي من فيروس كورونا بحائل إلى 95.8% ،
المصدر : الخليج 365
الكلمات الدلائليه السعوديه الان اخبار السعوديه الملك سلمان عاصفه الحزم اليمن حرب اليمن السعوديه اليوم القضايا السعوديه اخبار السعوديه الملك سلمان عاصفه الحزم اليمن حرب اليمن السعوديه اليوم القضايا السعوديه
كانت هذه تفاصيل خبر جرافيك.. ارتفاع نسبة حالات التعافي من فيروس كورونا بحائل إلى 95.8% لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.