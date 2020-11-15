شكرا لقرائتكم خبر عن شراكة بين "الإذاعة والتلفزيون" وشركات الإنتاج لتعزيز المحتوى والان نبدء بالتفاصيل

- الحارثي: اطلاق منصة الكترونية لتقديم الدراما مما يضمن الشفافية وحفظ حقوق الفكرة

- فريق من الهيئة يشارك في الأعمال الانتاجية للمؤسسات، للتبادل المعرفي وضمان الجودة

- نعمل على تصنيف لمؤسسات الإنتاج السعودية مبني على الأعمال التي تقدم للهيئة

قال رئيس هيئة الإذاعة والتلفزيون، محمد الحارثي: سعدت بالاجتماع مع مدراء شركات الانتاج السعودية، وأطلقنا مبادرة شراكة بين هيئة الإذاعة والتلفزيون ومؤسسات الإنتاج المحلي، تهدف إلى تطوير صناعة الانتاج السعودي وتعزيز المحتوى المحلي على منصاتنا.

و أضاف الحارثي أن المبادرة تسعى إلى دعم وتشجيع الكفاءات السعودية وعمل شراكات ناجحة، وتركز على تطوير العمل النوعي لمؤسسات الانتاج السعودية، وتهدف إلى تحفيز القطاع الخاص واستجلاب المحتوى الابداعي.

وأشار رئيس هيئة الإذاعة والتلفزيون إلى أنه من خلال المشروع تم اطلاق منصة الكترونية لتقديم الاعمال التلفزيونية والدراما مما يضمن الشفافية وحفظ حقوق الفكرة.

وستشجع الهيئة عمل الانتاج المشترك بين الهيئة ومؤسسات الانتاج المحلي. ولدينا قناعة أن الكفاءات السعودية قادرة على صنع الفرق والتميز في عالم الابداع.

ولذلك نراهن على العمل مع الشركات السعودية. وسيشارك فريق من الهيئة في الاعمال الانتاجية للمؤسسات، للتبادل المعرفي وضمان الجودة.

وسنعمل على تصنيف لمؤسسات الانتاج السعودية مبني على الاعمال التي تقدم للهيئة، ونتوسع في العمل مع الشركات المتميزة.

وتوجه مجلس إدارة الهيئة الذي يقوده وزير الاعلام رئيس المجلس الدكتور ماجد القصبي، يهدف إلى دعم وتطوير صناعة الانتاج المحلي.