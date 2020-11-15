شكرا لقرائتكم خبر عن " الصحة" و"سابك" توقعان اتفاقية لتعزيز الابتكار والان نبدء بالتفاصيل

وقّعت وزارة الصحة ممثلة بمركز الإبداع وشركة (سابك) ممثلة بوحدة المحتوى المحلي وتطوير الأعمال، اليوم , اتفاقية تعاون , بحضور وزير الصحة الدكتور توفيق بن فوزان الربيعة ، ونائب رئيس مجلس إدارة (سابك) الرئيس التنفيذي يوسف بن عبد الله البنيان .

وتهدف الاتفاقية إلى دعم توطين الصناعات الطبية وتشجيع المصنعين المحليين في مجال الرعاية الصحية، والعمل المشترك على تحسين عمليات التصنيع بما يخدم تطوير المنتجات والتطبيقات وإيجاد الحلول والتقنيات العلاجية المبتكرة بالإضافة إلى تبادل المعلومات والخبرات والاستشارات العلمية والفنية التي تهدف لزيادة وتعزيز المحتوى المحلي، والارتقاء بالخدمات الطبية.

جاء ذلك خلال الزيارة التي قام بها معالي وزير الصحة لمركز (سابك) للتطبيقات البلاستيكية (سبادك) ، وقُدم خلالها عرض مرئي عن "مركز الإبداع" في الوزارة، والتعريف بمنتجات (سابك) المبتكرة التي تستخدم في المجال الطبي.

كما شهدت الزيارة تدشين مبادرة "شكراً" التي تثمن جهود العاملين في القطاع الصحي خلال أزمة كورونا المستجد (كوفيد-19)، من خلال باقة من الهدايا الرمزية ذات الصلة بتعزيز وقايتهم خلال أداء عملهم وفي حياتهم اليومية، وتمثل المبادرة امتدادًا للشراكة بين (سابك) و(وزارة الصحة) في تقديم برامج لرفع مستوى الوعي الصحي للمجتمع خلال الأزمة، منها (عش بصحة) و(عاذرينكم) و(نعود بحذر) و(حملة الإنفلونزا الموسمية).