شكرا لقرائتكم خبر عن " المحتوى المحلي" يقترح 7 مبادرات إضافية لـ 2021 والان نبدء بالتفاصيل

عقد مجلس تنسيق المحتوى المحلي في الرياض اليوم , اجتماعه الدوري الرابع ، برئاسة معالي وزير الصناعة والثروة المعدنية الأستاذ بندر بن إبراهيم الخريف، ورئيس مجلس إدارة هيئة المحتوى المحلي والمشتريات الحكومية، وبحضور الرؤساء التنفيذين للشركات الأعضاء في المجلس أرامكو السعودية، وسابك، ومعادن، والشركة السعودية للكهرباء، ومجموعة stc، والخطوط الجوية العربية السعودية، وممثلين من وزارة الصناعة والثروة المعدنية، ووزارة الطاقة، ومجلس الغرف السعودية.

وثمن الخريف الجهود التي بذلها المجلس منذ انطلاقته، مشيراً إلى أهمية دور المجلس كمنصّة موحده لتنمية المحتوى المحلي، وتجمع ضمنها أقطاب الإنتاج في عدد من القطاعات الحيوية.

كما استعرض المبادرات التي قدّمها المجلس منذ انطلاقته العام الماضي، والتي تم من خلالها تأسيس منهجية موحدة لحساب المحتوى المحلي وبحث الفرص التطويرية في برامج المحتوى المحلي لدى الشركات الأعضاء، وقد اقترح المجلس 7 مبادرات جديدة سيعمل على دراستها واعتمادها خلال المرحلة القادمة للبدء بتنفيذها في عام 2021.

ودعا الخريف أعضاء المجلس إلى مواصلة العمل وبذل مزيد من الجهود لتحقيق مستهدفات المحتوى المحلي ورفع مؤشراته على مستوى الاقتصاد الوطني، وذلك عبر إطلاق مزيد من المبادرات التي تعزّز مساهمة كبرى الشركات الوطنية في تنمية المحتوى المحلي، ومشاركة أفضل الممارسات ذات العلاقة مع الأعضاء للاستفادة منها، وتشجيع الشركات المتعاقدة والمورّدة للأعضاء في المجلس على إنجاز تحديد خط الأساس للمحتوى المحلي في أعمالها، وذلك لتحديد مستهدفاتها المستقبلية على هذا الصعيد.

كما جرى خلال الاجتماع، مناقشة المستجدات الحالية والمراحل التي تم إنجازها وأبرز التحدّيات، واستعرض الاجتماع خطّة العمل للعام 2021م.