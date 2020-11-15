شكرا لقرائتكم خبر عن 42 ورقة عمل في المؤتمر الدولي لطب الأسرة والان نبدء بالتفاصيل

ينطلق المؤتمر الافتراضي الدولي الخامس لطب الأسرة على مدار خمسة أيام خلال الفترة من 22 – 26 نوفمبر 2020م عن بعد ، بمشاركة الجمعية السعودية لطب الأسرة والمجتمع ، ومجلس الضمان الصحي التعاوني ، والمجلس الصحي السعودي ، والمجلس العلمي لطب الأسرة بالهيئة السعودية للتخصصات الصحية، والبرنامج المشترك لطب الأسرة والمجتمع بجدة، ويأتي هذا المؤتمر تعزيزاً لدعم تخصص طب الأسرة ، واستكمالاً لسلسلة مؤتمرات طب الأسرة التي أطلقت بنجاح في السنوات الأربع الماضية.

وأكد استشاري طب الأسرة رئيس المؤتمر الدكتور أشرف أمير ، أن هذا المؤتمر حقق نجاحات كبيرة في خدمة الأطباء والمتخصصين وأسهم في الارتقاء بمستوى الأداء العلمي و العملي لأطباء الأسرة و أطباء الرعاية الصحية الأولية ، وأسهم كذلك في دعم النظام الصحي بالكثير من المقترحات والتوصيات التي أسهمت في تفعيل الجوانب الوقائية والمسوحات الميدانية المجتمعية لتحقيق سلامة المجتمعات.

وأضاف أنه سوف يتطرق المؤتمر في جلساته إلى مناقشة مجموعة من القضايا والموضوعات المتعلقة بمستقبل طب الأسرة محليًا و عالميًا، ودور طبيب الأسرة في تطوير منظومة الرعاية الصحية الأولية، والجديد في منهجيات الوقاية والعلاج لكثير من الأمراض والمشاكل الصحية العضوية والنفسية أثناء جائحة كوفيد 19.

وبين رئيس المؤتمر أنه سيطرح 42 ورقة عمل علمية وبحثية مقدمة من الأساتذة المتحدثين المشاركين في المؤتمر من داخل المملكة وخارجها في 14جلسة علمية طوال أيام المؤتمر المملكة وخارجها ، واعتمد من الهيئة السعودية للتخصصات الصحية بخمسة وعشرين ساعة علمية معتمدة.