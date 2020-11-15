شكرا لقرائتكم خبر عن متحدث الصحة: 7% ارتفاع في الحالات الحرجة لكورونا بالمملكة والان نبدء بالتفاصيل

- عدد كبير من الحالات في المدينة المنورة ارتبط بمناسبات مجتمعية

-95% من نتائج مسحة كورونا تظهر خلال نفس اليوم

- تسجيل 305 ‏إصابة جديدة بكورونا و357 حالة تعافٍ

- أمين لجنة سكن العمالة:على منشآت القطاع الخاص اتخاذ التدابير الاحترازية

أكد مساعد وزير الصحة المتحدث الرسمي للوزارة د محمد العبدالعالي بأننا نلاحظ على مدى الأسبوعين الماضيين إرتفاعًا في حدود 7% لعدد الحالات الحرجة في المملكة.

منوهاً أن المملكة ولله الحمدة تمر بمرحلة استقرار من حيث إصابات كورونا وأضاف أننا لاحظنا إرتباط عدد كبير من الحالات المسجلة في المدينة المنورة بمناسبات مجتمعية وعدم تقيد المجتمع بالبروتوكولات الصحية، لافتاً أن جميع الجهات تسهم في فرض الإجراءات اللازمة.

وأشار إلى أن أبرز الإجراءات التي تمت في الموجة الثانية حول العالم هي التشديد بفرض الكمامات، وضع قيود مشددة على التجمعات، كما شُددت الإجراءات المتبعة في المنافذ، ومُنع التجول جزئيًا وكليًا، وأوقفت بعض الأنشطة

وبين المتحدث الرسمي لوزارة الصحة بأن السبب الأكبر للإرتفاعات مجدداً في بعض الدول حول العالم مرتبط بعدم تقيد أفراد المجتمعات بالسلوكيات الصحية والبروتوكولات الصحية.

‏‏وأوضح العبدالعالي بأن 95% من نتائج مسحة كورونا تظهر خلال نفس اليوم (24 ساعة)، ونسبة محدودة تتجاوز هذا الوقت لغرض الجودة والتأكد من أنها تمت بالشكل السليم.

جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده اليوم الأحد بمشاركة الدكتور أحمد قطان وكيل وزارة الشئون البلدية والقروية لتصنيف المقاولين وأمين لجنة سكن العمالة

وأوضح د/ العبدالعالي أنه تم تسجيل 305 ‏حالات جديدة لفيروس كورونا الجديد (COVID -19) ليصبح إجمالي عدد الحالات المؤكدة في المملكة (353255) حالة، من بينها (7294) حالة نشطة لاتزال تتلقى الرعاية الطبية، ومعظمهم حالتهم الصحية مطمئنة، منها (810) حالات حرجة، مشيراً إلى أن عدد المتعافين في المملكة ولله الحمد وصل إلى (340304) حالات بإضافة (357) حالة تعافي جديدة.

مبيناً أن الحالات المسجلة وعددها (305) حالات منها 39% إناث، 61% ذكور، وبلغت نسبة الأطفال 12٪, والبالغين 84%، وكبار السن 4%

فيما بلغ عدد الوفيات (5657) حالة، بإضافة (16) حالة وفاة جديدة، " رحمهم الله جميعاً"

كما بلغ إجمالي الفحوصات في المملكة (8884863) فحص مخبري دقيق وذلك بإضافة (44855) فحص مخبري جديد خلال الـ 24 ساعة الماضية

لافتاً أن الخدمات الصحية لاتزال تتواصل من خلال جميع المراكز والمنشآت التابعة لوزارة الصحة، حيث قامت مراكز تأكد بإجراء 4820214 مسحة، وقدّمت عيادات تطمن خدماتها لـعدد 1532833 مراجع، كما قدّمت استشاراتها الصحية والطبية لـعدد 21403183 عبر مركز 937.

ويوضح الجدول المرفق توزيع الحالات الجديدة في مدن المملكة، وكذلك أعداد الإصابة والتعافي والوفيات عالمياً.

من جانبه أبان الدكتور احمد قطان وكيل وزارة الشئون البلدية والقروية لتصنيف المقاولين وأمين لجنة سكن العمالة بأن لجنة سكن العمالة هي لجنة أنشئت بأمر سامي لتصحيح أوضاع سكن العمالة وفك التكدس داخل المساكن، وتتكون اللجنة من 8 جهات برئاسة وزير الشؤون البلدية والقروية، وعضوية كل من وزارة الصناعة والثروة المعدنية، ووزارة الداخلية، ووزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، ووزارة الصحة، والهيئة الملكية للجبيل وينبع، وهيئة المدن الصناعية.

وأضاف إن أبرز أعمال اللجنة الإشراف على الزيارات الميدانية لأكثر من 32 ألف مسكن بطاقة استيعابية قرابة مليون وست مئة ألف عامل، وتوفير 17 ألف غرفة عزل داخل سكن العمالة، وزعت على قرابة ال 9 آلاف مبنى، بالإضافة إلى نقل ما يزيد عن 81 ألف من العمالة من مساكنهم وتسكينهم في مباني بديلة لفك التكدس، بما يقارب 2700 مبنى بدیل.

وأشار إلى انه قد تم إصدار الاشتراطات الفنية والصحية والسلامة المحدثة للمساكن الجماعية في 16 يوليو، ومن أهم الشروط الالتزام بمساحة 4م2 لكل عامل، والحفاظ على نظافة دورات المياه والمطابخ، وتوفير غرف عزل مجهزة لكل مسکن، لافتًا إلى أنه قد تم تقديم مهلة قرابة الخمسة أشهر لأصحاب المنشآت لتعديل المسكان الجماعية، حيث سيبدأ تطبيق هذه الاشتراطات بداية من شهر يناير لسنة 2021، وسوف تطبق المخالفات بعد هذا التاريخ على المساكن التي لم تستوفي الاشتراطات، أو لم تحصل على ترخيص سكن عمالة

وأهاب الدكتور القطان بجميع منشآت القطاع الخاص التي لديها سكن عمالة إلى اتخاذ الإجراءات والتدابير الاحترازية الأولية، والعمل على ترخيص المساكن الجماعية عبر خدمة ترخيص سكن الأفراد الجماعي من خلال منصة بلدي.