تخفيض رسوم الإقامة المميزة 2 % عند الدفع مقدمًا

2020-11-15

متابعات الخليج 365 - الرياض

كشف مركز الإقامة المميزة عن حدوث تخفيض في المقابل المالي للحصول على هذه الإقامة التي تمنح صاحبها العديد من المزايا في المملكة عند الدفع مقدمًا وبصورة تراكمية لأكثر من سنة.

وقال المركز إنه يمنح طالب الإقامة خصمًا مقداره 2 % عند الدفع مقدمًا لأكثر من سنة تراكمية.

منح الإقامة المميزة

وكان المركز قد بدأ منذ يونيو قبل الماضي، استقبال طلبات الراغبين بالحصول على الإقامة المميزة السعودية من خلال المنصة الإلكترونية الشاملة “سابرك” (هنا).

ويقدم المركز نوعين من الإقامة المميزة السعودية، الأول الإقامة المميزة الدائمة بمقابل مالي يدفع مرة واحدة مدى الحياة، والنوع الثاني الإقامة المميزة المحددة بمقابل مالي يدفع سنويًا، وتتيح للمقيم مزايا عديدة.

رسوم الإقامة المميزة

ونشر المركز رسوم الإقامة على النحو التالي:

عند سداد سنة يتم دفع المقابل المالي بشكل كامل 100,000 ريال.

عند سداد سنتين يتم سداد 198,039 ريالًا بدلًا من 200,000 ريال.

عند سداد 3 سنوات يتم دفع 294,156 ريالًا بدلًا من 300,000 ريال.

عند سداد 4 سنوات يتم دفع 388,388 ريالًا بدلًا من 400,000 ريال.

عند سداد 5 سنوات يتم سداد 480,773 ريالًا بدلًا من 500,000 ريال.



