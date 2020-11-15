دونالد ترامب يعترف أخيرًا بفوز جو بايدن

2020-11-15

متابعات الخليج 365 - ترجمة: منة الله أشرف

اعترف الرئيس الأمريكي المنتهية ولايته، دونالد ترامب، للمرة الأولى بفوز الرئيس الديمقراطي المنتخب جو بايدن في الانتخابات الرئاسية الأمريكية 2020، لكنه أعقب ذلك بأن الأمر برمته تم تزويره، مضيفًا أنه لم يُسمح لمراقبي الاقتراع والمراقبين تقديم أي دليل على ذلك.

وبحسب صحيفة مترو البريطانية، يأتي ذلك في الوقت الذي لا يزال فيه فريق ترامب القانوني يركز على تحدي العملية الانتخابية في المحاكم على الرغم من عدم تقديم دليل على حدوث تزوير واسع النطاق كما ادعى.

وقد تم إعلان نتائج جميع الولايات الآن بعد عشرة أيام من إجراء الانتخابات على مستوى البلاد، وكان من المتوقع أن يفوز بايدن بـ 306 أصوات في المجمع الانتخابي وهو نفس الرقم الذي فاز به ترامب في عام 2016 والذي وصفه في ذلك الوقت بأنه ساحق، ومع ذلك تشبث الرئيس الأمريكي بالأمل واصفًا ما حدث بأنه احتيال على نطاق واسع وأنه سيعيد الأمور لصالحه.

وتأتي تعليقاته بعد أن تجمع عدة آلاف من أنصار دونالد ترامب في واشنطن العاصمة للاحتجاج على نتائج الانتخابات يوم السبت، مع اندلاع اشتباكات واعتقال ما لا يقل عن 20 شخصًا.

وفي سلسلة تغريدات زعم الرئيس دونالد ترامب أن اليسار المتطرف هو المسؤول عن العنف.



