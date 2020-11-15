فيديو.. متحدث الصحة يكشف سبب زيادة حالات كورونا في المدينة

2020-11-15

متابعات الخليج 365 - الرياض

كشف متحدث الصحة الدكتور محمد العبدالعالي سبب زيادة حالات كورونا في المدينة المنورة خلال الأسابيع الأخيرة.

وقال العبدالعالي خلال المؤتمر الصحفي الذي عقد اليوم : لاحظنا ارتباط عدد كبير من الحالات المسجلة في المدينة المنورة بمناسبات مجتمعية وعدم تقيد المجتمع بالبروتوكولات الصحية، مشيرًا إلى أن جميع الجهات تسهم في فرض الإجراءات اللازمة.

وأكد متحدث الصحة ارتفاع الحالات الحرجة بنسبة 7% خلال الأسبوعين الماضيين لافتًا إلى أن الجهات المعنية تراقب الوضع بشكل دقيق.

حالات كورونا في المدينة

وبحسب موقع إحصائيات كوفيد 19 في وزارة الصحة فقد بلغ إجمالي عدد حالات كورونا في المدينة المنورة 22.036 حالة فيما يبلغ عدد الحالات النشطة في المدينة وحدها 425 من أصل 7294 حالة نشطة في المملكة فيما بلغت حالات التعافي بالمدينة 21,471 حالة.

عدد الحالات النشطة

وكشفت وزارة الصحة عن توزيع حالات كورونا الجديدة كما أعلنت عن تعافي (357) حالة جديدة من المصابين بفيروس كورونا المستجد؛ وبذلك يصل إجمالي حالات التعافي إلى (340304) حالات.

ووصل عدد الحالات النشطة التي تتلقى العلاج حاليًا في المملكة إلى (7294) حالة من بينها (810) حالات حرجة تتلقى العلاج في العناية المركزة.

وبذلك يصل عدد إجمالي المصابين بفيروس كورونا في المملكة إلى (353255) حالة، توفي منهم (5657) حالة.

توزيع حالات كورونا الجديدة

كما كشفت الصحة عن توزيع حالات كورونا الجديدة التي تم الإعلان عنها اليوم والتي بلغت (305) حالات حيث جاء توزيع الحالات الجديدة كما يلي؛ الرياض 57، ينبع 47، المدينة المنورة 23، بلجرشي 13، جدة 12، مكة المكرمة 12، بريدة 10.



