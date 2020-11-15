شكرا لقرائتكم خبر عن مساعدو وزراء «الإسلامية والأوقاف» بدول مجلس التعاون يناقشون التعاون المشترك والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - عقد مساعدو الوزراء المسؤولين عن الشؤون الإسلامية والأوقاف بـدول المجلس اجتماعـهم الخامس عبر الاتصال المرئي اليوم (الأحد).

وناقشوا خلال الاجتماع عدداً من الموضوعات ذات الأهمية، التي سيكون لها دور بارز لدعم مسيرة التعاون المشترك بين الدول الأعضاء في مجال الشؤون الإسلامية والأوقاف، كما اطلعوا على توصيات اجتماعات اللجان الفنية المختصة التي عقدت خلال العام 2020م، بالإضافة إلى عدد من الموضوعات المتعلقة بأعمال وزارات وهيئات الأوقاف والشؤون الإسلامية الدينية بدول المجلس، واتخذوا فيها التوصيات المناسبة.

تجدر الإشارة إلى أن هذا الاجتماع عمل على التحضير للاجتماع السادس لأصحاب المعالي والسعادة الوزراء المسؤولين عن الشؤون الإسلامية والأوقاف بدول مجلس التعاون، والذي سيعقد بمشيئة الله تعالى عبر الاتصال المرئي بتاريخ 19 نوفمبر 2020م.

ومثل الأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية في الاجتماع سعادة الأمين المساعد للشؤون التشريعية والقانونية الدكتور خليفة بن علي الفاضل.