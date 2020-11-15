شكرا لقرائتكم خبر عن خالد الفيصل يدشّن 8 مشاريع للطرق بمحافظات مكة المكرمة والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - دشّن مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة الأمير خالد الفيصل اليوم، 8 مشاريع للنقل في محافظات المنطقة بحضور معالي وزير النقل المهندس صالح الجاسر.

وشكر الأمير خالد الفيصل وزير النقل على الأعمال التي أنجزتها وتنفذها الوزارة في محافظات المنطقة والهادفة لتطوير منظومة النقل، لافتاً إلى أن الطرق شريان حياة وأحد أهم ركائز النهضة.

عقب ذلك دشّن أمير منطقة مكة المكرمة المشاريع الثمانية والبالغ إجمالي أطوالها 112 كيلومتراً وهي: مشروع استكمال أعمال طريق (بريمان - هدى الشام) ضمن أعمال المجموعة الـ19، وتقاطع طريق(جدة - مكة المباشر مع طريق بريمان - هدى الشام) ويهدف إلى تحقيق ربط الحركة المرورية في جميع الاتجاهات بين الطريقين، ومشروع استكمال ازدواج طريق (بيشة - رنية - الخرمة) وصولاً إلى طريق (الرياض - الطائف) السريع بالاتجاهين ضمن عدة مراحل، ومشروع تنفيذ طريق (أتانا - الفحو) ضمن استكمال بعض الطرق في المجموعة الـ25، إضافة لمشروع تقاطع خليص مع طريق (مكة المكرمة - المدينة المنورة) ضمن أعمال المجموعة السابعة، ومشروع تحويل طريق (جدة - جازان) إلى طريق سريع ضمن أعمال المرحلة الرابعة للمشروع.

وأكد وزير النقل أن هذه المشاريع التنموية تأتي ضمن سلسلة مشاريع تهدف لخدمة أهالي وزوار المنطقة، لافتاً إلى أن الدعم الذي توليه القيادة الرشيدة والمتابعة المستمرة لها، يجني الجميع ثمارها اليوم في هذه المنطقة التي تحتضن أطهر البقاع وتعد أحد أهم مناطق المملكة الرئيسية والحيوية.

ثم استمع الأمير خالد الفيصل لشرحٍ عن مشاريع قطاعات النقل في المنطقة، حيث قدّم رئيس هيئة الطيران المدني عبدالهادي المنصوري، موجزاً عن الخطط التطويرية للمطارات بالمنطقة، وفي هذا الصدد استقبل مطار الملك عبدالعزيز الدولي الجديد (صالة 1) من افتتاحه قرابة 3 ملايين و800 ألف راكب أقلتهم 35 ألف رحلة، فيما سيتم الانتهاء من المرحلة الرابعة للصالة 1 في مارس 2021 م، ويتوقع أن يصل عدد الرحلات في الأسبوع إلى قرابة 4900 رحلة تنقل أكثر من 65 ألف راكب.

وفي جانب المشاريع المستقبلية أوضح المنصوري أنه سيتم تطوير البوابة الشمالية لمدخل مطار الملك عبدالعزيز الدولي، كذلك تطوير صالات الحج والعمرة وتشمل توسعة وتطوير طريق الصالة، وإنشاء منطقة انتظار للحافلات، ومبنى للفرز وتغطية وتكييف مواقع الجلوس والانتظار.

وقدّم رئيس الهيئة العامة للنقل الدكتور رميح الرميح، شرحاً عن أعمال الهيئة والتي قدّمت قرابة 1412 ترخيص نقل مختلف الأغراض، وتطرق إلى مشروع النقل العام بالحافلات في محافظة الطائف والذي يتكون من 8 خطوط و58 حافلة ويبلغ طول مسار الحافلات فيه 30 كلم، وفي جانب النقل البحري بلغ العدد الإجمالي للسفن والوحدات البحرية بالمنطقة 118 سفينة ووحدة، كما بلغ عدد التراخيص البحرية الممنوحة 206 تراخيص.

كما تطرق نائب وزير النقل لشؤون الطرق المهندس بدر بن عبدالله الدلامي، إلى مشاريع الطرق في المنطقة الجاري تنفيذها والبالغ إجمالي أطوالها 1676 كلم وتبلغ أطوال الطرق تحت الصيانة 7413 كلم، وبعد اكتمال المشاريع سيصل مجموع أطوال الطرق في منطقة مكة المكرمة إلى 9089 كلم، ونوه إلى أنه في ما يخص مسار حركة الشاحنات خارج المدن الرئيسية فيتكون من مجموعة من الطرق ويمتد من ميناء جدة الإسلامي حتى شمال محافظة الطائف ويرتبط بطريق الطائف - الرياض بمسافة 227 كلم، ويجري تنفيذه على 20 مشروعاً تم الانتهاء من 7 مشاريع فيما يجري تنفيذ 11 مشروعاً ومشروعين تحت الترسية.

وأضاف أنه يجري حالياً تنفيذ 25 مشروعاً بطول 649 كلم ومن أبرزها الطريق الدائري الثاني بجدة، وازدواج طريق تربة - حضن، وازدواج طريق بيشة - رنية - تربة وازدواج طريق مكة - الليث وازدواج طريق الشميسي - الكر.

بدوره قدّم رئيس الهيئة العامة للموانئ المهندس سعد الخلب، شرحاً عن الخطط المستقبلية الخاصة بميناء جدة الإسلامي والذي يحوي 62 رصيفاً و5 محطات، ويستقبل سنوياً 130 مليون طن من البضائع، ويجري العمل على تطوير الميناء عبر حزمة من المشاريع من أبرزها تحديث البنية التحتية وإنشاء أرصفة، كذلك توسعة صالة الحجاج والركاب بالميناء، وإنشاء جسور وطرق، ويبلغ عدد المشاريع التطويرية 18 مشروعاً.

واستعرض الرئيس التنفيذي للشركة السعودية للخطوط الحديدية «سار» الدكتور بشار المالك، خطط الشركة الخاصة بقطار المشاعر المقدسة والذي نقل خلال حج 1440هــ 2.5 مليون حاج عبر 9 محطات موزعة على المشاعر المقدسة بمعدل 3 محطات في كل مشعر، وتبلغ مسافة رحلة القطار 18 كيلو متراً من مشعر عرفات إلى منى مروراً بمشعر مزدلفة، لافتاً إلى أن معهد الخطوط الحديدية «سرب» الذي افتتح عام 2012م، أسهم في تدريب وتوظيف 330 خريجاً وخريجة، مقدّماً نبذة عن شبكة الجسر البري الذي يبلغ طوله 2000 كلم ويربط موانئ الساحل الغربي بالشرقي مروراً بالرياض.