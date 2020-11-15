شكرا لقرائتكم خبر عن السعودية تسجل أدنى حصيلة يومية بـ«كورونا» منذ 7 أشهر.. بـ305 حالات والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - سجلت المملكة العربية السعودية اليوم (الأحد) أدنى حصيلة للإصابات اليومية بفايروس كورونا المستجد (كوفيد-19) منذ أكثر من سبعة أشهر، إذ أعلنت وزارة الصحة يوم الخميس الماضي (12 نوفمبر 2020) تسجيل 311 إصابة كأدنى حصيلة آنذاك، فيما أعلنت اليوم تسجيل 305 إصابات جديدة.

كما أعلنت وزارة الصحة اليوم تعافي 357 حالة إضافية، وتسجيل 16 وفاة جديدة خلال 24 ساعة الماضية.

ووفقا لإحصاء «الصحة» اليوم، فقد بلغ إجمالي حالات الإصابة تراكميا منذ ظهور أول حالة في المملكة 353.255 حالة، من بينها 7294 حالة نشطة معظمها مستقرة ووضعها الصحي مطمئن، منها 810 حالات حرجة تتلقى الرعاية في العنايات المركزة، فيما بلغ إجمالي حالات التعافي 340.304 حالات، في حين ارتفعت حصيلة الوفيات إلى 5657 حالة وفاة، وبذلك تصل نسبة التعافي من كورونا في المملكة إلى 96.33%، ونسبة الحالات النشطة 2.06%، ونسبة الحالات الحرجة 0.22%.

وفي ما يخص أعلى المدن والمحافظات تسجيلا لإصابات كورونا الجديدة، فقد جاءت كالتالي: الرياض (57)، ينبع (47)، المدينة المنورة (23)، بلجرشي (13)، جدة (12)، مكة المكرمة (12)، أما أعلى المدن تسجيلا لحالات التعافي فجاءت كما يلي: الرياض (68)، المدينة المنورة (51)، الدمام (22)، حائل (20)، مكة المكرمة (18)، ينبع (15)، الهفوف (11).

وتتيح وزارة الصحة الاطلاع على مستجدات الفايروس في المملكة، وذلك بنشر إحصاءاتها اليومية على الموقع الإلكتروني https://covid19.moh.gov.sa.

وفي السياق، أكد مساعد وزير الصحة المتحدث باسم الوزارة الدكتور محمد العبدالعالي، أن المملكة تمر بمرحلة استقرار من حيث إصابات كورونا، مشيرا إلى أنه تمت ملاحظة ارتفاع في حدود 7% لعدد الحالات الحرجة في المملكة على مدى الأسبوعين الماضيين.

وقال خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده اليوم إن أبرز الإجراءات التي تمت في الموجة الثانية حول العالم هي التشديد بفرض الكمامات، وضع قيود مشددة على التجمعات، كما شُددت الإجراءات المتبعة في المنافذ، ومُنع التجول جزئيًا وكليًا، وأوقفت بعض الأنشطة.

وبين أن السبب الأكبر لارتفاع عدد الإصابات مجدداً في بعض الدول حول العالم مرتبط بعدم تقيد أفراد المجتمعات بالسلوكيات الصحية والبروتوكولات الصحية. ‏ ‏

كما أشار متحدث الصحة إلى أنه تم ملاحظة ارتباط عدد كبير من الحالات المسجلة في المدينة المنورة بمناسبات مجتمعية وعدم التقيد بالبروتوكولات الصحية.

ولفت إلى أن نسبة الإناث بين الحالات الجديدة 39%، ونسبة الذكور 61%، فيما بلغت نسبة الأطفال 12%، والبالغين 84%، وكبار السن 4%، كما بلغ إجمالي الفحوصات في المملكة 8.884.863 فحصا مخبريا دقيقا وذلك بإضافة 44.855 فحصا مخبريا جديدا خلال 24 ساعة الماضية.

وأفاد بأن الخدمات الصحية لاتزال تتواصل من خلال جميع المراكز والمنشآت التابعة لوزارة الصحة، حيث قامت مراكز تأكد بإجراء 4.820.214 مسحة، وقدّمت عيادات تطمن خدماتها لـ1.532.833 مراجعا، كما قدّمت استشاراتها الصحية والطبية لـ21.403.183 مستفيداً عبر مركز 937.