شكرا لقرائتكم خبر عن «بلاغات العنف الأسري»: باشرنا حالة تعنيف أب لبناته.. وسنتخذ اللازم والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - أعلن مركز بلاغات العنف الأسري، التابع لوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، مباشرة حالة تعنيف أب لبناته، من قبل فريق وحدة الحماية الأسرية التابع لفرع منطقة مكة المكرمة. وأكد المركز أنه تجري المتابعة مع الجهات ذات الاختصاص لاتخاذ اللازم وفق نظام الحماية من الإيذاء.



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