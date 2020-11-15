السعودية | السعودية.. توقيف 5 نفذوا عمليات احتيال بأكثر من 17 مليون ريال

شكرا لقرائتكم السعودية.. توقيف 5 نفذوا عمليات احتيال بأكثر من 17 مليون ريال ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - صَرّح مساعد المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة الرياض، الرائد خالد الكريديس، بأن الجهات الأمنية تمكنت من القبض على ثلاثة مواطنين ومخالفَيْن لنظام الإقامة من الجنسية السورية، في العقدين الثاني والثالث من العمر، تورطوا بالادعاء أنهم منتسبون لمكاتب محاماة وباستطاعتهم استرداد المبالغ المتعثرة لدى شركات التداول (الفوركس).

وقاموا بالإعلان عن ذلك عبر روابط لتطبيقاتٍ إلكترونية بمواقع التواصل الاجتماعي ومطالبتهم بالحصول على البيانات السرية للحسابات البنكية لضحاياهم.

وحصلوا من تلك العمليات الاحتيالية على أكثر من سبعة عشر مليون ريال، وقاموا بتحويلها إلى خارج المملكة عبر حساباتٍ تعود لكياناتٍ تجارية يملكها مواطنون لحساب مستفيدٍ من الجنسية السورية يقيم في الخارج، وجرى إيقافهم واتخاذ الإجراءات النظامية كافة لإحالتهم إلى النيابة العامة.