، الاتحاد الآسيوي يعلن: ثلاثي النصر في صدارة التشكيلة المثالية ،

محمد بن مسعود - الدمام - كشف الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، اليوم الأحد، عن التشكيلتين المثاليتين لبطولة دوري أبطال آسيا. 2020 عن منطقة الغرب.

وتصدر ثلاثي الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر عبد الرزاق حمد الله، والبرازيلي مايكون، وسلطان الغنام، قائمة اللاعبين ضمن تشكيلتين لأفضل اللاعبين في دوري أبطال آسيا لمنطقة الغرب التي وضعتها شبكة "أوبتا" للإحصائيات، وكذلك تشكيلة بحسب تصويت الجمهور.

وضمت التشكيلة المثالية بحسب تصويت الجمهور:

حراسة المرمى: حامد لاك.

خط الدفاع: سعيد أغائي، مايكون، شجاعي خليل زاده، سياماك نعمتي.

خط الوسط: مهدي قائدي، كمال كاميابينيا، بشار رسن.

خط الهجوم: بغداد بونجاح، عبدالرزاق حمدالله، أمير رسلان مطهري

فيما جاءت التشكيلة المثالية بحسب اختيارات "أوبتا" كالتالي:

حراسة المرمى: حامد لاك.

خط الدفاع: سعيد أغائي، مايكون، شجاعي خليل زاده، سلطان الغنام.

خط الوسط: جلال الدين ماشاريبوف، حسن الهيدروس، كايو.

خط الهجوم: بغداد بونجاح، عبدالرزاق حمدالله، المعز علي.