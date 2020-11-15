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باشر اليوم فريق العمل المكون من وقف الملك عبدالعزيز للعين العزيزية وأمانة محافظة جدة والدفاع المدني وشركة الكهرباء وفرق الدوريات الأمنية أعمال هدم وإزالة محلات التشاليح والمستودعات العشوائية الواقعة ضمن نطاق حي المنتزهات.
وتقع المساحة المذكورة ضمن حدود أراضي وقف الملك عبدالعزيز للعين العزيزية المعتمدة بالأمر السامي رقم 6472 وتاريخ 10 صفر 1439هـ، وذلك بعد انقضاء المدة المحددة والتي تم إمهالها لأصحاب الورش والمحلات لبدء عمليات الهدم.
يأتي ذلك تنفيذًا لتوجيهات مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة رئيس مجلس نظارة وقف الملك عبدالعزيز للعين العزيزية الأمير خالد الفيصل لتنظيم المناطق العشوائية.
15 نوفمبر 2020 - 29 ربيع الأول 1442 05:21 PM
تقع ضمن حدود أراضي وقف الملك عبدالعزيز للعين العزيزيةبالصور.. بدء هدم وإزالة محلات التشليح والمستودعات بـ"منتزهات" جدة
باشر اليوم فريق العمل المكون من وقف الملك عبدالعزيز للعين العزيزية وأمانة محافظة جدة والدفاع المدني وشركة الكهرباء وفرق الدوريات الأمنية أعمال هدم وإزالة محلات التشاليح والمستودعات العشوائية الواقعة ضمن نطاق حي المنتزهات.
وتقع المساحة المذكورة ضمن حدود أراضي وقف الملك عبدالعزيز للعين العزيزية المعتمدة بالأمر السامي رقم 6472 وتاريخ 10 صفر 1439هـ، وذلك بعد انقضاء المدة المحددة والتي تم إمهالها لأصحاب الورش والمحلات لبدء عمليات الهدم.
يأتي ذلك تنفيذًا لتوجيهات مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة رئيس مجلس نظارة وقف الملك عبدالعزيز للعين العزيزية الأمير خالد الفيصل لتنظيم المناطق العشوائية.
، بالصور.. بدء هدم وإزالة محلات التشليح والمستودعات بـ"منتزهات" جدة ،
المصدر : الخليج 365
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