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اقتحم عشرات المستوطنين، اليوم الأحد، باحات المسجد الأقصى المبارك من جهة باب المغاربة، تحت حماية القوات الإسرائيلية.
وطبقاً لـ"آر تي"، أفاد شهود عيان بأن هؤلاء المستوطنين اقتحموا الأقصى على شكل مجموعات، وأدوا طقوساً، ونفذوا جولات استفزازية في المنطقة الشرقية من المسجد، تحت حماية الشرطة الإسرائيلية.— قوائم فلسطين ارضنا (@landps)
مستوطنون يقتحمون المسجد الأقصى صباح اليوم pic.twitter.com/NGobELZogu— قوائم فلسطين ارضنا (@landps) November 15, 2020
15 نوفمبر 2020 - 29 ربيع الأول 1442 04:52 PM
تحت حماية قوات الاحتلال الإسرائيليةبالفيديو.. مستوطنون يقتحمون باحات المسجد الأقصى من جهة باب المغاربة
اقتحم عشرات المستوطنين، اليوم الأحد، باحات المسجد الأقصى المبارك من جهة باب المغاربة، تحت حماية القوات الإسرائيلية.
وطبقاً لـ"آر تي"، أفاد شهود عيان بأن هؤلاء المستوطنين اقتحموا الأقصى على شكل مجموعات، وأدوا طقوساً، ونفذوا جولات استفزازية في المنطقة الشرقية من المسجد، تحت حماية الشرطة الإسرائيلية.— قوائم فلسطين ارضنا (@landps)
مستوطنون يقتحمون المسجد الأقصى صباح اليوم pic.twitter.com/NGobELZogu— قوائم فلسطين ارضنا (@landps) November 15, 2020
، بالفيديو.. مستوطنون يقتحمون باحات المسجد الأقصى من جهة باب المغاربة ،
المصدر : الخليج 365
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