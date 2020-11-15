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بالفيديو.. مستوطنون يقتحمون باحات المسجد الأقصى من جهة باب المغاربة

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محمد بن مسعود - الدمام - تحت حماية قوات الاحتلال الإسرائيلية

اقتحم عشرات المستوطنين، اليوم الأحد، باحات المسجد الأقصى المبارك من جهة باب المغاربة، تحت حماية القوات الإسرائيلية.

وطبقاً لـ"آر تي"، أفاد شهود عيان بأن هؤلاء المستوطنين اقتحموا الأقصى على شكل مجموعات، وأدوا طقوساً، ونفذوا جولات استفزازية في المنطقة الشرقية من المسجد، تحت حماية الشرطة الإسرائيلية.

— قوائم فلسطين ارضنا (@landps)

15 نوفمبر 2020 - 29 ربيع الأول 1442 04:52 PM

تحت حماية قوات الاحتلال الإسرائيلية

بالفيديو.. مستوطنون يقتحمون باحات المسجد الأقصى من جهة باب المغاربة
صحيفة الخليج 365 الإلكترونية

اقتحم عشرات المستوطنين، اليوم الأحد، باحات المسجد الأقصى المبارك من جهة باب المغاربة، تحت حماية القوات الإسرائيلية.

وطبقاً لـ"آر تي"، أفاد شهود عيان بأن هؤلاء المستوطنين اقتحموا الأقصى على شكل مجموعات، وأدوا طقوساً، ونفذوا جولات استفزازية في المنطقة الشرقية من المسجد، تحت حماية الشرطة الإسرائيلية.

— قوائم فلسطين ارضنا (@landps)
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، بالفيديو.. مستوطنون يقتحمون باحات المسجد الأقصى من جهة باب المغاربة ،
المصدر : الخليج 365

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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