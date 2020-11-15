شكرا لمتابعة خبر عن "الإقامة المميزة" تحدد المقابل المالي في حال الدفع مقدما والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

حدد مركز الإقامة المميزة، المقابل المالي للإقامة المميزة في حال الدفع المقدم.

وأضاف المركز، أنه في حال كانت مدة الإقامة المحددة المدة " سنة واحدة " يكون المقابل المالي " 100 ألف ريال ".

وأوضح المركز أن المتقدم يحصل على تخفيض 2% بصورة تراكمية عند دفعه مقدمًا أكثر من سنة دفعة واحدة، ففي السنة الأولى يكون المقابل المالي 100 ألف ريال، والسنة الثانية 198.039 ريال، والسنة الثالثة 294.156 ريال، والسنة الرابعة 388.388 ريال، أما السنة الخامسة 480.773 ريال.