شكرا لمتابعة خبر عن مصاب بكورونا ينقل العدوي إلى 176 شخصا في حفل زفاف (فيديو) والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

قال المتحدث الرسمي ‎لوزارة الصحة الدكتور محمد العبدالعالي، إن مصاب بكورونا نقل العدوي إلى 176 شخصًا في مناسبة مجتمعية، وتوفي على إثرها 7 أشخاص لم يحضروا حفل الزفاف في مدينة ماين.

وأوضح " العبدالعالي " خلال مؤتمر صحفي أن الأرقام التي تم وضعها كحد للتجمعات والبروتوكولات في أماكن العمل والمناشط الاجتماعية مبنية على خبرات ودراسات علمية.

وشدد " العبدالعالي " على ضرورة الالتزام بالإجراءات الوقائية مثل وضع الكمامات والمداومة على غسل اليدين وترك المسافات الأمنة بين الأفراد.

وأشارت " العبدالعالي":" لاحظنا ارتباط عدد كبير من الحالات المسجلة في المدينة المنورة بمناسبات مجتمعية "، منوها إلى عدم تقيد المجتمع بالبروتوكولات الصحية، وجميع الجهات تسهم في فرض الإجراءات اللازمة.