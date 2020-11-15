شكرا لمتابعة خبر عن متحدث الصحة:«نمر بمرحلة استقرار من حيث إصابات كورونا» والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

أكد متحدث وزارة الصحة محمد العبدالعالي، اليوم الأحد، على أن المملكة تمر حاليًا بمرحلة استقرار من حيث عدد الإصابات بفيروس كورونا.

وأضاف "العبد العالي" : نراقب إرتفاع الحالات الحرجة في السعودية وكيف ارتفعت ، مع الاستمرار في الرعاية الصحية، مضيفًا : " ارتفاع الحالات الحرجة بنسبة 7% خلال أسبوعين ونراقب الوضع".

وأكد على أن هناك البعض لم يلتزم بالإجراءات على مستوى عالمي لذلك مازالت الإصابات مستمرة، حيث قال: عدم التقيد بالسلوكيات الصحية ساهم في ارتفاع إصابات كورونا عالميًا.