شكرا لمتابعة خبر عن متحدث الصحة:«نمر بمرحلة استقرار من حيث إصابات كورونا» والان مع نوافيكم بالتفاصيل
الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):أكد متحدث وزارة الصحة محمد العبدالعالي، اليوم الأحد، على أن المملكة تمر حاليًا بمرحلة استقرار من حيث عدد الإصابات بفيروس كورونا.
وأضاف "العبد العالي" : نراقب إرتفاع الحالات الحرجة في السعودية وكيف ارتفعت ، مع الاستمرار في الرعاية الصحية، مضيفًا : " ارتفاع الحالات الحرجة بنسبة 7% خلال أسبوعين ونراقب الوضع".
وأكد على أن هناك البعض لم يلتزم بالإجراءات على مستوى عالمي لذلك مازالت الإصابات مستمرة، حيث قال: عدم التقيد بالسلوكيات الصحية ساهم في ارتفاع إصابات كورونا عالميًا.
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