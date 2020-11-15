شكرا لمتابعة خبر عن بالفيديو .. حسم الجدل حول تقديم القوائم المالية للمنشأة مع إقرارتها الضريبية والان مع نوافيكم بالتفاصيل
الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):أوضحت الهيئة العامة للزكاه والدخل اليوم الأحد مدى إلزام المنشأة بتقديم القوائم المالية المدققة مع إقرارتها الضريبية .
وأكدت " الزكاه والدخل " أنه لا تلزم المنشأة بذلك ، وأنه لا يوجد أي قوائم في ضريبة القيمة المضافة ، كما لا يجب عند تعبئة الإقرار تقديم أي مستند سواء فاتورة أو غيرها ، ويتم تعبئة البيانات فقط .
وأشارت أنه يحق للهيئة أن تدرس الإقرار ، كما يحق لها خلال 5 سنوات أن ترجع على أي إقرار مقدم وتدرسه وتطلب البيانات الإضافية ، لكن بشكل عام لا يجب تقديم قوائم مالية أو إرفاق مستندات .
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