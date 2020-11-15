شكرا لمتابعة خبر عن «الصحة»: تسجيل 305 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

أعلن المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة، الدكتور محمد العبدالعالي، اليوم الأحد، عن تسجيل 305 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد COVID19 توزعت في مختلف مدن ومناطق المملكة.

وكشف الدكتور محمد العبدالعالي، خلال المؤتمر الصحفي اليومي لفيروس كورونا، عن تسجيل 357 حالة تعافي جديدة ليصل إجمالي المتعافين إلى 340,304 حالة تعافي، فضلًا عن تسجيل 16 حالة وفاة ليصل إجمالي الوفيات إلى 5657 حالة وفاة.

وأكد متحدث وزارة الصحة، أن منطقة الرياض سجلت اليوم أعلى عدد حالات إصابات بفيروس كورونا في المملكة بـ٥٧ إصابة.