شكرا لمتابعة خبر عن الموارد البشرية توضح موعد انتهاء مهلة تحديث الضمان الاجتماعي والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى): أكدت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية انتهاء مهلة تحديث الضمان الاجتماعي بعد خمسة أيام. أكدت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية انتهاء مهلة تحديث الضمان الاجتماعي بعد خمسة أيام. ودعت الوزارة جميع مستفيدي الضمان الاجتماعي إلى تحديث بياناتهم وبيانات أسرهم عبر موقع الوزارة الإلكتروني، وذلك لضمان استمرار صرف المعاش الضماني. وفي وقت سابق، حددت الوزارة يوم 20 نوفمبر الجاري موعدًا لنهاية مهلة تحديث بيانات مستفيدي الضمان.

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