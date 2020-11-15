أب يعنف بناته في مكة المكرمة

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الرياض - علي القحطاني - مكة المكرمة (صدى): رصد مركز بلاغات العنف الأسري التابع لوزارة الموارد البشرية والتنمیة الاجتماعیة، اليوم الأحد، واقعة تعنيف أب لبناته. رصد مركز بلاغات العنف الأسري التابع لوزارة الموارد البشرية والتنمیة الاجتماعیة، اليوم الأحد، واقعة تعنيف أب لبناته. وأوضح المركز، بأنه تم مباشرة الحالة من قبل فريق وحدة الحماية الأسرية التابع لفرع منطقة مكة المكرمة، وجاري المتابعة مع الجهات ذات الإختصاص لاتخاذ اللازم وفق نظام الحماية من الإيذاء.

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