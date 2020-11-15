فيديو مؤثر لآلاف السيارات في ذكرى حوادث الضحايا المرورية

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الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى): أحيت هيئة الهلال الأحمر ذكرى ضحايا الحوادث المرورية اليوم الأحد منبهة بضرورة اتباع الأنظمة المرورية أثناء القيادة . أحيت هيئة الهلال الأحمر ذكرى ضحايا الحوادث المرورية اليوم الأحد منبهة بضرورة اتباع الأنظمة المرورية أثناء القيادة . ونشر "الهلال الأحمر " فيديو مؤثر لآلاف السيارات المدمرة إثر الحوادث المرورية ، لتؤكد النهاية المأسوية لعدم الإنضباط أو التهور . وشاركتها الإدارة العامة للمرور بالتأكيد على تطبيق الأنظمة المرورية واتباع إجراءات السلامة .

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