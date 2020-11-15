شكرا لمتابعة خبر عن أعراض انخفاض سكر الدم والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى): تظهر الكثير من الأعراض التي تشير إلى انخفاض السكر فجأة وأحيانًا لا تظهر أي أعراض على الشخص أو علامات تشير بانخفاض السكر. تظهر الكثير من الأعراض التي تشير إلى انخفاض السكر فجأة وأحيانًا لا تظهر أي أعراض على الشخص أو علامات تشير بانخفاض السكر. وأوضحت مدينة الملك عبدالله الطبية أعراض انخفاض سكر الدم التي تضمنت الرجفة والقلق والتعرق والرعشة والارتباك وسرعة ضربات القلب والجوع . وتضمنت الأعراض أيضا عدم وضوح الرؤية والصداع والغثيان والدوار وخدر في الشفتين واللسان والنعاس.

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