شكرا لمتابعة خبر عن المملكة تشكر إيطاليا على تعاونها للاستفادة من تجربتها في إخماد الحرائق والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى): أعربت وزارة الخارجية، عن شكر وتقدير حكومة المملكة العربية أعربت وزارة الخارجية، عن شكر وتقدير حكومة المملكة العربية السعودية للجمهورية الإيطالية الصديقة على تعاونها في تسهيل الاطلاع والاستفادة من تجربة إيطاليا في إخماد الحرائق، وذلك من خلال توفير طائرتين مخصصتين لإطفاء الحرائق مع أطقمها الفنية، استفاد منها المختصون في الدفاع المدني للوقوف على أفضل الممارسات في هذا الخصوص.

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