شكرا لمتابعة خبر عن "الإحصاء": ارتفاع أسعار الأغذية والمشروبات في أكتوبر والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

رصدت الهيئة العامة للإحصاء، التغير السنوي لمؤشر أسعار المستهلك مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي، والتغير الشهري للمؤشر مقارنة بشهر سبتمبر الماضي.

وكشفت في تقريرها الشهري، عن ارتفاع أسعار المستهلك في شهر أكتوبر الماضي، عن أسعارها في شهر أكتوبر 2019 بنسبة تصل إلى 5.8%، وعن شهر سبتمبر 2020 بنسبة بلغت 0.1%.

وأكدت أن أكبر ضغط تصاعدي على التضخم جاء من أسعار الأغذية والمشروبات، والتي ارتفعت بنسبة 13%، وكذلك أسعار النقل التي ارتفعت بنسبة 7%.

وأشارت إلى أن أسعار الأغذية والمشروبات ارتفعت في شهر أكتوبر 2020، بمقدار 0.6% عن مثيلاتها في شهر سبتمبر 2020، وبمقدار 13% عن شهر أكتوبر 2019.

فيحين سجل قسم التبغ ارتفاعًا عن شهر سبتمبر 2020 بمقدار 0.1%، و13.2% عن شهر أكتوبر 2019.

وانخفضت أسعار السكن والمياه والكهرباء والغاز وأنواع وقود أخرى بنسبة 0.1% عن شهر سبتمبر 2020، وبنسبة 0.7% عن شهر أكتوبر 2019.