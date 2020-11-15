سبب وفاة الشيخ عبدالرحمن السحيم وآخر كلماته - ويكيبيديا من هو الشيخ عبدالرحمن السحيم

أعلنت وسائل إعلام محلية بالمملكة العربية السعودية، اليوم الأحد 15 نوفمبر تشرين الثاني 2020، عن وفاة الشيخ عبدالرحمن السحيم بعد تعرضه الى أزمة قلبية صباح اليوم تم نقله على إثرها الى أحد مشافي الرياض.

وأكدت صحيفة التواصل المحلية، وفاة الداعية السعودي الشيخ عبدالرحمن السحيم، مؤكدة عدم وفاته بسبب فيروس كورونا المستجد الذي اودي بحياة الملاين من البشر مع إقامة صلاة على عدد محدود من الاصدقاء والاقارب إلتزاما بقرار السلطات لمنع تفشي الوباء.

وقال الناشط أحمد البركاتي عبر موقع تويتر:" وفاة الشيخ عبدالرحمن السحيم الداعية في وزارة الشؤون الإسلامية اللهم اغفر له وارحمه وتجاوز عنه وانزله منازل السعداء في الجنة وكل العزاء والمواساة لأسرته واولاده ومحبيه وطلابه وعائلة السحيم الكريمة".

ونعي الشيخ السعودي أحمد بن عبدالكريم الخضير عبر صفحته الشخصية :"إنا لله وإنا إليه راجعون توفي صاحبي وصديقي الشيخ عبدالرحمن السحيم عضو الدعوة في وزارة الشؤون الإسلامية إثر نوبة قلبية، عرفت هذا الرجل من الناصحين، لاتكاد تسمع كلمة إلا وقد وضعت في ميزانها، اللهم أحسن وفادته، وأكرم نزله، وارزقه الفردوس الأعلى من الجنة .

كما نعي نشطاء كبير عبر تويتر :"وفاة الشيخ عبدالرحمن السحيم اللهم اغفر له وارحمه وأكرم نزله واجزه عن الأمة الإسلامية جنة عرضها السماوات والأرض وألهم ذويه الصبر والسلوان واخلف له في أهله وأبناءه خيراً".

ودشن الرواد تعلقيات كثيرة منها :"رحمة الله على د عبدالرحمن السحيم واسكنه الله فسيح جناته يارب اجعل قبره روضة من رياض الجنه هذا الشيخ كان جاراً لي وكان حسن الاخلاق وناصح امين ورجل علم اسال الله ان يغفرله ويحسن عزانا وعزا اهله واخوانه واصدقاءه ويجمعنا واياه في جنات الفردوس الاعلى أنا لله وأنا إليه راجعون".

ويكيبيديا من هو الشيخ عبدالرحمن السحيم

الجدير بالذكر أن عبدالرحمن بن عبدالله السحيم تخرج من جامعة الإمام كلية أصول الدين قسم السنة وعلومها داعية بوزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية في مدينة الرياض بالمملكة العربية السعودية.

وتتلمذ على يد العديد من كبار الشيوخ الأفاضل ونهل من علمــــهم الغزير ومازال، ومنهم فضيلة الشيخ ابن عثيمين،سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز فضيلة الشيخ الدكتور ناصر العقل - حفظه الله فضيلة الشيخ الدكتور ناصر العمر حفظه الله، فضيلة الشيخ الدكتور عبد الله بن جبرين حفظه الله فضيلة الشيخ الدكتور عبد الرحمن المحمود حفظه الله فضيلة الشيخ الدكتور عبد الكريم الخضير حفظه الله فضيلة الشيخ محمد بن صالح المقبل حفظه الله.

وتأثر كثيرا بفضيلة الشيخ محمدالألباني رحمه الله- واقتفى أثره في طلب العلم وانتقى كتبه بحوثه ومؤلفاته في مجال السنة ودراسة الأحاديث -المُدرج في الحديث كما دراس أحاديث في مجمع الزوائد للهيثمي وأحاديث من كتاب المجموع للإمام النووي و له عدة مؤلفات لم تر النور بعد.