الصحة: 305 إصابات جديدة بكورونا وتعافي 357 حالة ووفاة 16 شخصًا

أعلنت وزارة الصحة، اليوم الأحد، تسجيل 305 إصابات جديدة بفيروس كورونا المستجد «كوفيد- 19» في المملكة، خلال الـ24 ساعة الماضية.

وأوضحت الوزارة، أنه تم تسجيل 357 حالة تعافٍ جديدة؛ ليصل إجمالي حالات الشفاء من الفيروس إلى 340403 حالات.

كما تم تسجيل 16 حالة وفاة، ليرتفع إجمالي حالات الوفاة منذ بدء الجائحة وحتتى الآن، إلى 5657 حالة.

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