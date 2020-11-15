توقيع مذكرة تفاهم بين الجامعة الإسلامية و«السعودية الإلكترونية» بالمدينة

وقع الأمير الدكتور ممدوح بن سعود بن ثنيان، رئيس الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة، بمقر الجامعة السعودية الإلكترونية بالرياض اليوم، مذكرة تفاهم مع رئيسة الجامعة السعودية الإلكترونية الدكتورة ليلك بنت أحمد الصفدي.

وتضمنت المذكرة الاتفاق على التعاون في المجالات العلمية والأكاديمية بما يخدم الأهداف المشتركة التي تسهم في تطوير الجوانب الأكاديمية والرفع من المستوى العلمي في الجامعتين.

كما اشتملت المذكرة، الاستفادة من خبرات الطرفين في دعم التحول الرقمي من خلال التدريب والعمل المشترك لتطوير البنية التحتية، إضافة إلى التعاون في مشاريع البحوث المشتركة ذات الاهتمام المشترك والتعاون في مجال الدراسات المسحية والوصفية والتحليلية والاستشرافية والمشاركة في الندوات والمؤتمرات العلمية وتقديم الدورات التدريبية.

وتضمنت أيضًا التعاون في تطوير برامج تدريبية إلكترونية في مجلات تخصصية مثل الإعلام الإلكتروني والقانون والمحاسبة والإدارة والأمن السيبراني والذكاء الاصطناعي والتقنيات المتقدمة وغيرها.

اقرأ أيضًا:

الجامعة الإسلامية تؤهل الخريجين لسوق العمل في ثلاثة مجالات

الجامعة الإسلامية تطلق اختبارًا لقياس الكفاءة اللغوية في اللغة العربية

الجامعة السعودية الإلكترونية تعلن موعد فتح باب القبول لطلاب الماجستير

