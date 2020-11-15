رئيس ديوان المحاسبة يعدد فوائد الأمر السامي بشأن «جمعية المراجعين الداخليين»

رفع رئيس الديوان العام للمحاسبة، الدكتور حسام بن عبدالمحسن العنقري، شكره وامتنانه لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، ولصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان، ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، بصدور الأمر السامي باعتماد أن يكون الديوان العام للمحاسبة، الجهة المشرفة على الجمعية السعودية للمراجعين الداخليين بدلًا من وزارة التجارة؛ نظرًا للصلة الوثيقة بين الجمعية واختصاصات الديوان وأهدافه وبرامجه، وأن يكون رئيس الديوان العام للمحاسبة رئيسًا لمجلس إدارة الجمعية.

وأوضح العنقري أنَّ إشراف الديوان العام للمحاسبة على الجمعية السعودية للمراجعين الداخليين يُسهم في رفع مستوى كفاءة وفعالية إسهامات الجمعية في تطوير المعايير المهنية والبرامج التدريبية والأنشطة الأخرى التي تقوم بها الجمعية وفقًا لاختصاصاتها النظامية، منوها بجهود زارة التجارة خلال مراحل نشأة الجمعية وتطورها، شاكرًا وزير التجارة الدكتور ماجد بن عبدالله القصبي على ما قدمه من جهود خلال فترة ترؤسه مجلس إدارة الجمعية.

يذكر أنَّ للديوان العام للمحاسبة جهودًا رائدة في نشأة وتطور إدارات المراجعة الداخلية في الجهات الحكومية، وتطوير اللوائح والمعايير وقواعد العمل الخاصة بتلك الإدارات، فضلًا عن تقديم الدورات التدريبية المتخصصة لمنسوبيها من خلال برامج تدريبية معتمدة يقدمها لهم المركز السعودي للمراجعة المالية والرقابة على الأداء بالديوان العام للمحاسبة.