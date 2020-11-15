180 فرصة استثمارية تقدمها أمانة جازان للمستثمرين عبر التأجير المؤقت

أعلنت أمانة منطقة جازان ممثلة ببلدية محافظة الدرب، عن طرح 180 موقعاً استثمارياً عبر التأجير المؤقت في مواقع متعددة بالمحافظة ومركز وادي ريم ، عبر بوابة الاستثمار البلدي فرص عبر الرابط: https://furas.momra.gov.sa

وأوضحت الأمانة أن هذه المواقع الاستثمارية التي طرحت للتأجير المؤقت تقع في كل من حديقة المملكة (شارع الفن) والمنتزه العام بالدرب وحديقة أبويحيى وحديقة منشبة والحديقة العامة وحديقة مركز وادي ريم وشاطئ السميرات، مع استمرار دراسة لعدد من الفرص الاستثمارية المؤقتة.

ويأتي طرح هذه الفرص الاستثمارية ضمن خطة الأمانة لاستقبال المتنزهين والسائحين خلال الموسم السياحي الحالي، بما يعزز مفاهيم الاستثمار وتقديم التسهيلات المتاحة.