جامعة جازان تطلق استبيان الارتباط المهني بهدف تحسين الأداء

حثت جامعة جازان جميع منسوبيها من إداريين وأعضاء هيئة تدريس للمشاركة في استبيان قياس مستوى الارتباط المهني؛ بالتعاون وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية.

وأكد رئيس جامعة جازان الأستاذ الدكتور مرعي بن حسين القحطاني خلال تدشينه للاستبيان بمكتبه، صباح اليوم، أهمية تفاعل منسوبي الجامعة ومشاركتهم في الاستبيان؛ نظرًا لأهمية إبداء رأيهم وإيصال صوتهم للمساعدة في اتخاذ القرارات وتبني الاستراتيجيات التصحيحية.

وأشار إلى أهمية العلاقة الوثيقة بين مشروع القياس الدوري للارتباط الوظيفي وأهداف برنامج التحول الوطني 2020 ودوره في تحسين إنتاجية الموظف الحكومي، والارتقاء بجودة الخدمات المقدمة للمواطنين، وتحسين أداء الجهات الحكومية.

وأضاف أن المشروع يوفر الفرصة لموظفي القطاع الحكومي للمساهمة في اتخاذ القرارات وتبنّي الاستراتيجيات التصحيحية التي تصب في الصالح العام للقطاع الحكومي.

فيما أوضح وكيل الجامعة الأستاذ الدكتور محمد معشي أن الاستبيان يهدف لمعرفة تصورات موظفي القطاع الحكومي المتعلقة بجوانب العمل، وقياس مدى ارتباطهم بالجهات التي يعملون بها لمعرفة مدى رضى الموظفين عن مستوى الخدمات التي تقدمها وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية للجهات الحكومية؛ تفعيلًا لبرنامج التحول الوطني والأهداف الاستراتيجية لرؤية المملكة 2030.

يذكر أن وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية المهندس أحمد بن سليمان الراجحي وجه خطاب شكر لجامعة جازان بمناسبة حصولها على مركز متقدم ونسب مرتفعة في تحقيق معايير مبادرة “بيئة العمل المحفزة”، والذي يهدف إلى قياس نسبة ارتباط الموظفين بجهاتهم وتحديد الصعوبات والتحديات لإعداد خطط تحسينية لرفع مستوى الارتباط الوظيفي وتحسين إنتاجية الموظف.