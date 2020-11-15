أمانة جدة تطلق مبادرتين صحيتين بالوجهة البحرية والردسي مول

للتوعية بأهمية ممارسة النشاط الرياضي
نظمت أمانة محافظة جدة ممثلة في وكالة خدمة المجتمع بالتعاون والشراكة مع الجهات ذات العلاقة، مساء أمس السبت، مبادرتين صحيتين للتوعية بأهمية ممارسة النشاط الرياضي والعادات السليمة للتعامل مع مرض السكري، ضمن إطار الشراكة المجتمعية وتفعيل مبادرات التوعوية والتثقيف الصحي.
وشارك في المبادرتين كل من نادي مسافات ومركز جدة للشباب والأعمال وملتقى الياسمين للفنون والفعاليات؛ حيث انطلقت المبادرة الأولى عند الساعة الرابعة عصرًا وتستمر إلى الساعة السادسة مساء بمشاركة 50 شخصً لممارسة (رياضة المشي) بالواجهة البحرية أمام مركز عطالله التجاري للتوعية بأهمية النشاط الرياضي في محاربة الأمراض المزمنة وتشجيع أفراد المجتمع على إتباع أنماط الحياة الصحية والعادات السليمة التي تحافظ على صحتهم وسلامتهم.
فيما انطلقت المبادرة الثانية بمركز الردسي مول؛ حيث شارك فريق من المشاة مكون من 50 شخص بالسير بطريقة منتظمة وهم يحملون عبارة (أنا قطعة سكر) بهدف التركيز على دور الحركة الرياضية في القضاء على مرض السكري من خلال العادات السليمة للتعامل مع المرض وترسيخ مفاهيم الأنماط الصحية السليمة لدى كل أفراد المجتمع.
يذكر أن أمانة جدة تنفذ العديد من البرامج والمبادرات التوعوية والتثقيفية مع مؤسسات المجتمع الربحية وغير الربحية لتحقيق الأهداف المشتركة في خدمة المجتمع ونشر الوعي الصحي.
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