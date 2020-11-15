«المحكمة الجزائية» تحدد موعدًا بديلًا لنظر الدعوى المقامة على «بارق الشريف»

حدَّدت المحكمة الجزائية المتخصصة، يوم الأحد الموافق 28 / 4 / 1442هـ، الساعة الثامنة والربع صباحًا موعدًا بديلًا للنظر في الدعوى المقامة على المتهم / بارق بن نزار بن حامد الشريف، سعودي الجنسية بموجب الهوية الوطنية رقم (1029850854).

وأوضحت المحكمة اليوم أنّ ذلك نظرًا لتغيبه عن حضور جلسة المحاكمة المقررة للنظر في الدعوى المقامة عليه بتاريخ 10 / 5 / 1440هـ وتاريخ 21 / 6 / 1440هـ وتاريخ 27 / 7 / 1440هـ وتاريخ 3 / 9 / 1440هـ وتاريخ 25 / 11 / 1440هـ وتاريخ 1 / 3 / 1441هـ وتاريخ 7 / 4 / 1441هـ وتاريخ 2 / 6 / 1441هـ وتاريخ 20 / 7 / 1441هـ وتاريخ 18 / 1 / 1442هـ، وعدم تمكن الجهة المختصة بالمحكمة من التواصل مع المتهم في مكان إقامته الموثقة لديها.

وتأمل المحكمة من المدعى عليه الحضور إلى المحكمة في الموعد المحدد، وفي حال عدم حضوره ستحكم المحكمة في الدعوى غيابيًا، وذلك وفق ما نصت عليه الفقرة (3) من المادة السابعة والخمسين من نظام المرافعات الشرعية، والمادة (9) من نظام جرائم الإرهاب وتمويله.

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