أمير مكة يدشّن 8 مشروعات للطرق في المحافظات بطول 112 كلم

دشّن مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير مكة المكرمة الأمير خالد الفيصل بحضور وزير النقل المهندس صالح الجاسر 8 مشاريع للنقل في محافظات المنطقة. وتبلغ أطوال هذه المشاريع نحو 112 كيلومترا، وهي:

- مشروع استكمال أعمال طريق (بريمان - هدى الشام) ضمن أعمال المجموعة التاسعة عشرة.

- تقاطع طريق (جدة - مكة المباشر مع طريق بريمان

- هدى الشام) ويهدف إلى تحقيق ربط الحركة المرورية في جميع الاتجاهات بين الطريقين.

- مشروع استكمال ازدواج طريق (بيشة - رنية - الخرمة) وصولاً إلى طريق (الرياض - الطائف) السريع بالاتجاهين ضمن عدة مراحل.

- مشروع تنفيذ طريق (أتانا - الفحو) ضمن استكمال بعض الطرق في المجموعة الخامسة والعشرين.

- مشروع تقاطع خليص مع طريق (مكة المكرمة - المدينة المنورة) ضمن أعمال المجموعة السابعة.

- مشروع تحويل طريق (جدة - جازان) إلى طريق سريع ضمن أعمال المرحلة الرابعة للمشروع.

مشاريع المطارات

استمع الأمير خالد الفيصل إلى شرح عن مشاريع قطاعات النقل في المنطقة، حيث قدّم رئيس هيئة الطيران المدني عبدالهادي المنصوري موجزا عن الخطط التطويرية للمطارات بالمنطقة، وفي هذا الصدد استقبل مطار الملك عبدالعزيز الدولي الجديد (صالة 1) من افتتاحه قرابة 3 ملايين و800 ألف راكب أقلتهم 35 ألف رحلة، فيما سيتم الانتهاء من المرحلة الرابعة للصالة 1 في مارس 2010م ويتوقع أن يصل عدد الرحلات في الأسبوع إلى قرابة 4900 رحلة تنقل أكثر من 65 ألف راكب. وفي جانب المشاريع المستقبلية أوضح المنصوري أنه سوف يتم تطوير البوابة الشمالية لمدخل مطار الملك عبدالعزيز الدولي، كذلك تطوير صالات الحج والعمرة، وتشمل توسعة وتطوير طريق الصالة، وإنشاء منطقة انتظار للحافلات، ومبنى للفرز وتغطية وتكييف مواقع الجلوس والانتظار.

مشروع النقل بالحافلات

قدّم رئيس الهيئة العامة للنقل الدكتور رميح الرميح شرحا عن أعمال الهيئة والتي قدّمت قرابة 1412 ترخيص نقل مختلف الأغراض، وتطرق إلى مشروع النقل العام بالحافلات في محافظة الطائف، والذي يتكون من 8 خطوط و58 حافلة، ويبلغ طول مسار الحافلات فيه 30 كلم، وفي جانب النقل البحري بلغ العدد الإجمالي للسفن والوحدات البحرية بالمنطقة 118 سفينة ووحدة، كما بلغ عدد التراخيص البحرية الممنوحة 206 تراخيص.

وتطرق نائب وزير النقل لشؤون الطرق المهندس بدر بن عبدالله الدلامي، إلى مشاريع الطرق في المنطقة الجاري تنفيذها والبالغ إجمالي أطوالها 1676 كلم، وتبلغ أطوال الطرق تحت الصيانة 7413 كلم، وبعد اكتمال المشاريع سيصل مجموع أطوال الطرق في منطقة مكة المكرمة إلى 9089 كلم، ونوه إلى أنه فيما يخص مسار حركة الشاحنات خارج المدن الرئيسية فيتكون من مجموعة من الطرق، ويمتد من ميناء جدة الإسلامي حتى شمال محافظة الطائف ويرتبط بطريق الطائف - الرياض بمسافة 227 كلم، ويجري تنفيذه على 20 مشروعاً تم الانتهاء من 7 مشاريع، فيما يجري تنفيذ 11 مشروعا ومشروعين تحت الترسية، وأضاف أنه يجري حالياً تنفيذ 25 مشروعاً بطول 649 كلم، ومن أبرزها الطريق الدائري الثاني بجدة، وازدواج طريق تربة - حضن، وازدواج طريق بيشة - رنية - تربة، وازدواج طريق مكة - الليث، وازدواج طريق الشميسي - الكر.

خطط ميناء جدة الإسلامي

قدّم رئيس الهيئة العامة للموانئ المهندس سعد الخلب شرحاً عن الخطط المستقبلية الخاصة بميناء جدة الإسلامي والذي يحوي 62 رصيفاً و5 محطات، ويستقبل سنوياً 130 مليون طن من البضائع، ويجري العمل على تطوير الميناء عبر حزمة من المشاريع من أبرزها تحديث البنية التحتية وإنشاء أرصفة، كذلك توسعة صالة الحجاج والركاب بالميناء، وإنشاء جسور وطرق، ويبلغ عدد المشاريع التطويرية 18 مشروعاً.

قطار المشاعر

كما استعرض الرئيس التنفيذي للشركة السعودية للخطوط الحديدية «سار» الدكتور بشار المالك خطط الشركة الخاصة بقطار المشاعر المقدسة، والذي نقل خلال حج 1440هــ 2.5 مليون حاج عبر 9 محطات موزعة على المشاعر المقدسة بمعدل 3 محطات في كل مشعر، وتبلغ مسافة رحلة القطار 18 كيلو متراً من مشعر عرفات إلى منى مرورا بمشعر مزدلفة، ولفت إلى أن معهد الخطوط الحديدية «سرب» الذي افتتح عام 2012 أسهم في تدريب وتوظيف 330 خريجا وخريجة، كما قدّم نبذة عن شبكة الجسر البري الذي يبلغ طوله 2000 كلم ويربط موانئ الساحل الغربي بالشرقي مروراً بالرياض.