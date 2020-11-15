

سكاكا 29 ربيع الأول 1442 هـ الموافق 15 نوفمبر 2020 م واس

دشن مدير فرع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بمنطقة الجوف نايل الرويلي اليوم , وحدة الإشراف على شركات ومكاتب الاستقدام بمطار الجوف، وذلك لتقديم الخدمات اللازمة للقادمات للعمل بالمملكة من مختلف الدول ، بحضور مدير المطار عبد المحسن المضيان.

وأوضح الرويلي أن أبرز مهام الوحدة هي استقبال العاملة عند وصولها للمطار بالتنسيق مع الجوازات وإيوائها لحين الانتهاء من التواصل مع كفيلها وإبلاغه بوصولها، ليتم بعد ذلك تسليمها للكفيل عند حضوره وفق الإجراءات النظامية ، مشيراً إلى تحويل العاملة لمكتب رعاية شؤون الخادمات، في حال تأخر الكفيل عن الحضور بما يزيد عن 24 ساعة.

وأشار إلى أن التنظيم الجديد سيسهم في تسهيل وتسريع إجراءات القادمات للعمل بمنطقة الجوف أو القادمات للمطار كمحطة عبور من المحطات الخارجية قبل انتقالهم إلى باقي مطارات المملكة الداخلية.

//انتهى//

16:37ت م

0138





كانت هذه تفاصيل خبر السعودية اليوم / الموارد البشرية بالجوف تدشن وحدة استقبال العاملات لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.