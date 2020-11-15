السعودية اليوم / أمانة الشرقية تنفذ حملات رقابية على الأسواق العامة بالخفجي



الدمام 29 ربيع الأول 1442 هـ الموافق 15 نوفمبر 2020 م واس

نفذت أمانة المنطقة الشرقية ممثلة بلدية محافظة الخفجي، حملات على الأسواق العامة لمنع الباعة المتجولين المخالفين بطرقات وشوارع محافظة الخفجي على مداخل ومخارج المحافظة، التي تأتي ضمن مبادرة التشوه البصري وتحسين المشهد الحضري .

وكثفت الأمانة حملاتها على الباعة المتجولين، ونتج عن ذلك منع عدد من 13 باعة متجولين بطرق وشوارع المحافظة ومصادرة مواد غذائية معروضة بوزن 88 كجم من منتجات الخضار لمخالفتها اشتراطات بيع وحفظ وتخزين المواد الغذائية مع تطبيق لائحة الغرامات والجزاءات على الباعة الجائلين المخالفين لأنظمة البيع.

كما تم تنفيذ حملات على أسواق الأعلاف والحطب حيال الزامهم بعدم ممارسة البيع بالطرقات العامة والانتقال إلى الموقع المخصص لهم من قبل البلدية، ونتج عن ذلك زيارة عدد 18 موقع مخالف للأنظمة وإنذارهم للانتقال فوراً بالموقع المخصص لهم لبيع منتجاتهم ، بالإضافة لحملة على محلات السكراب بالموقع المخصص لهم من قبل البلدية للتأكد من حصولهم على رخص مهنية لمزاولة الأنشطة مع إلزامهم بعدم عرض أو ترك العربات التالفة أو الحديد خارج محلاتهم والالتزام بتعليمات البلدية ونتج منها زيارة عدد 10 محلات للسكراب وتحرير اشعارات مخالفة بعدد 5 مخالفات مع اكمال اللازم حسب الأنظمة والتعليمات.

ودعت الأمانة الجميع في نطاق خدمات بلدية محافظة الخفجي للإبلاغ عن الشكاوي والملاحظات من خلال التواصل بمركز940.

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16:36ت م

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