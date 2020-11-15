السعودية اليوم / أمطار على مدينة حائل وضواحيها



حائل 29 ربيع الأول 1442 هـ الموافق 15 نوفمبر 2020 م واس

هطلت اليوم أمطار متفرقة ومتوسطة على مدينة حائل وضواحيها وبعض المراكز والمحافظات التابعة لها ، سالت على إثرها بعض الأودية والشعاب .

جعلها الله أمطار خير وبركة وعم بنفعها البلاد والعباد .

// انتهى //

16:33ت م

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