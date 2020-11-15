السعودية اليوم / تسجيل 2443 إصابة جديدة بفيروس كورونا في باكستان



إسلام آباد 29 ربيع الأول 1442 هـ الموافق 15 نوفمبر 2020 م واس

سجلت باكستان خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية 2443 إصابة جديدة بفيروس

وأفاد المركز الوطني المعني برصد تطورات فيروس كورونا بوزارة الصحة الباكستانية اليوم بتسجيل 811 حالة شفاء، ليرتفع إجمالي الحالات التي تماثلت للشفاء إلى 323225 حالة منذ ظهور الفيروس في باكستان.

وأضاف أنّ 32 حالة وفاة جديدة سُجلت خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية، ليرتفع إجمالي الوفيات إلى 7141 حالة وفاة.

// انتهى //

15:49ت م

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إسلام آباد 29 ربيع الأول 1442 هـ الموافق 15 نوفمبر 2020 م واسسجلت باكستان خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية 2443 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، لترتفع الحصيلة الإجمالية للإصابات إلى 356904 حالات، منها 26538 حالة نشطة.وأفاد المركز الوطني المعني برصد تطورات فيروس كورونا بوزارة الصحة الباكستانية اليوم بتسجيل 811 حالة شفاء، ليرتفع إجمالي الحالات التي تماثلت للشفاء إلى 323225 حالة منذ ظهور الفيروس في باكستان.وأضاف أنّ 32 حالة وفاة جديدة سُجلت خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية، ليرتفع إجمالي الوفيات إلى 7141 حالة وفاة.// انتهى //15:49ت م0116

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