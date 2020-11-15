السعودية اليوم / المجلس العربي للسكان والتنمية يناقش تداعيات جائحة كورونا على المنطقة



القاهرة 29 ربيع الأول 1442 هـ الموافق 15 نوفمبر 2020 م واس

عقد اليوم بمقر جامعة الدول العربية الاجتماع الثاني للجنة الاستشارية للمجلس العربي للسكان والتنمية وذلك عبر تقنية الفيديو "كونفرانس"، وبمشاركة خبراء ومسؤولين من المجالس واللجان الوطنية للسكان في الدول العربية.

وأوضحت الأمين العام المساعد للجامعة العربية رئيس قطاع الشؤون الاجتماعية السفيرة هيفاء أبو غزالة، في تصريح عقب الاجتماع، أنه نوقش عدد من الموضوعات المهمة، وفي مقدمتها الإستراتيجية العربية للتخطيط السكاني وتداعيات جائحة فيروس

وشددت على أهمية تعزيز دور المجلس العربي للسكان والتنمية في وضع السيناريوهات المحتملة لتفشي الوباء وآثاره على السكان من مختلف فئاتهم وإعطاء المشورة لصانعي القرار لوضع السياسات والبرامج التي من شأنها عدم السماح للجائحة أن تعطل مسار التقدم الذي أحرزته الدول نحو تحقيق أهداف التنمية المستدامة 2030، مشيرة إلى أن الاجتماع سيخرج بعدد من التوصيات التي سترفع للمكتب التنفيذي للمجلس العربي للسكان والتنمية لإقرارها.

// انتهى //

15:48ت م

0115



القاهرة 29 ربيع الأول 1442 هـ الموافق 15 نوفمبر 2020 م واسعقد اليوم بمقر جامعة الدول العربية الاجتماع الثاني للجنة الاستشارية للمجلس العربي للسكان والتنمية وذلك عبر تقنية الفيديو "كونفرانس"، وبمشاركة خبراء ومسؤولين من المجالس واللجان الوطنية للسكان في الدول العربية.وأوضحت الأمين العام المساعد للجامعة العربية رئيس قطاع الشؤون الاجتماعية السفيرة هيفاء أبو غزالة، في تصريح عقب الاجتماع، أنه نوقش عدد من الموضوعات المهمة، وفي مقدمتها الإستراتيجية العربية للتخطيط السكاني وتداعيات جائحة فيروس كورونا وتبادل الخبرات واستعراض أفضل الممارسات الجيدة في مجال السكان والتنمية، والمشاركة في الدورة 54 للجنة السكان والتنمية في الأمم المتحدة ومؤشر السكان والتنمية وتحديد نقاط اتصال بالدول العربية.وشددت على أهمية تعزيز دور المجلس العربي للسكان والتنمية في وضع السيناريوهات المحتملة لتفشي الوباء وآثاره على السكان من مختلف فئاتهم وإعطاء المشورة لصانعي القرار لوضع السياسات والبرامج التي من شأنها عدم السماح للجائحة أن تعطل مسار التقدم الذي أحرزته الدول نحو تحقيق أهداف التنمية المستدامة 2030، مشيرة إلى أن الاجتماع سيخرج بعدد من التوصيات التي سترفع للمكتب التنفيذي للمجلس العربي للسكان والتنمية لإقرارها.// انتهى //15:48ت م0115

كانت هذه تفاصيل خبر السعودية اليوم / المجلس العربي للسكان والتنمية يناقش تداعيات جائحة كورونا على المنطقة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.