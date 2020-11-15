السعودية اليوم / سمو أمير نجران يطلق خدمة "واتساب صحة نجران"



نجران 29 ربيع الأول 1442 هـ الموافق 15 نوفمبر 2020 م واس

أطلق صاحب السمو الأمير جلوي بن عبدالعزيز بن مساعد، أمير منطقة نجران اليوم، خدمة "واتساب صحة نجران"، التي تهدف إلى تلقي الملاحظات والاقتراحات على المنشآت الصحية.

وأوضح مدير الشؤون الصحية بالمنطقة الدكتور إبراهيم بن هميم ، أن الخدمة تأتي ضمن المبادرات التي أطلقتها صحة نجران ضمن برامج تحسين أداء الخدمات داخل المرافق الصحية وتسهيل تواصل المراجعين مع المنشآت الصحية على مدار الساعة، بما يسهم بتجويد الخدمات ومعالجة الملاحظات بشكل سريع وفعال.

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15:47ت م

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